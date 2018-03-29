Минюст готовит принудительное взыскание денег с Газпрома по всему миру

Министерство юстиции готовится к принудительному взысканию денежных средств с российской компании “Гапром” по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам перед началом коллегии Минюста.

“На сегодняшний день происходит начисление пени. Она составляет практически полмиллиона долларов ежедневно. Во-вторых – сейчас идет процесс подготовки к принудительной реализации данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру. В-третьих – Министерство юстиции продолжает взыскание задолженности с Газпрома по другому решению национального украинского суда. И уже свыше 100 млн грн было взыскано в государственный бюджет”, – подчеркнул Петренко.

Министр убежден, что “у Газпрома нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться и она будет взыскана в ближайшее время”.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК “Нафтогаз України” о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить 4,63 млрд долл. По данным Нафтогаза, это решение означает, что Газпром должен уплатить Украине около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

В Газпроме отказались выполнять эти решения суда.

При этом Газпром инициировал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.