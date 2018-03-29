Сообщили, когда в столице отключат отопление

Отключение отопления начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха составит +8°С или выше в течение трех дней подряд.

Эта норма будет действовать как в жилом секторе, так и в бюджетных учреждениях, сообщил департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Отметили, что большинство городских больниц и некоторые школы имеют собственные котельные, поэтому могут самостоятельно определять конец отопительного периода.

“В целом, если температура ниже +8°С, никто не сможет отключить отопление в бюджетном учреждении даже по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение происходит на общих основаниях”, – рассказали чиновники.

В домах возможно отключение отопления по желанию. Однако для этого необходимо согласие всех жильцов дома, что на практике случается крайне редко, отметили в мэрии.