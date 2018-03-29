Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 809 0

Сообщили, когда в столице отключат отопление

Сообщили, когда в столице отключат отопление

Отключение отопления начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха составит +8°С или выше в течение трех дней подряд.

Эта норма будет действовать как в жилом секторе, так и в бюджетных учреждениях, сообщил департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Отметили, что большинство городских больниц и некоторые школы имеют собственные котельные, поэтому могут самостоятельно определять конец отопительного периода.

“В целом, если температура ниже +8°С, никто не сможет отключить отопление в бюджетном учреждении даже по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение происходит на общих основаниях”, – рассказали чиновники.

В домах возможно отключение отопления по желанию. Однако для этого необходимо согласие всех жильцов дома, что на практике случается крайне редко, отметили в мэрии.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018