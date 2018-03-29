В каких странах украинцам выгодно покупать автомобили

В 2017 году украинцы ввезли в нашу страну почти 60 тысяч б/у автомобилей из других стран, что примерно втрое больше, чем годом назад. И это не считая временно ввезенных или «транзитных» автомобилей, которых ввезли за год еще более 100 тысяч.

Немудрено, что внутренние перепродажи б/у легковушек существенно снизились. Ведь машина, ездившая по зарубежным дорогам, зачастую имеет лучшее техническое состояние и больший остаточный ресурс, чем аналогичная, поездившая по нашим дорогам, щедро усеянным грязью, дорожной солью с песком, ямами, буграми и прочими неприятностями.

Проанализируем кратко современную специфику поставки б/у автомобилей в Украину.

В этих странах ровные дороги, качественное топливо и сервис – вот предпосылки того, что автомобили из Германии, Франции или Италии и других Европейских стран в основном находятся в хорошем техническом состоянии. Здесь много легковушек малых классов (А-С), в основном в кузовах хэтчбек. Машины С-, D-классов – часто универсалы. Кроссоверов мало, а больших внедорожников и вовсе единицы. К тому же в продаже они дорогие. Наиболее популярные для экспорта марки и модели: Audi (A4, А6, Q5), BMW (3-, 5-Серий), Dacia (Logan, Sandero), Ford (Fiesta, Focus, Mondeo), Peugeot (208, 308), Opel (Astra, Insignia), Renault (Megane, Scenic), Skoda (Octavia, Superb), Smart, Volkswagen (Golf, Passat). Года выпуска: 2010-2015. Стоимость в Украине: $7000-20000. Растаможенные по «льготному» акцизу.

Украинцы покупают автомобили в Западной Европе у автодилеров, на рынках или по частным объявлениям. Распродажи лизинговых или прокатных авто, страховых после ДТП «забирают на себя» местные крупные дилеры.

Ближайшие соседи Украины – Польша, Чехия и Словакия, Болгария, Литва и Эстония – снабжают наших соотечественников в основном самыми дешевыми автомобилями. Отсюда – и низкое их качество. Легковушки, в основном премиум-брендов конца 90-ых или начала 2000-ых годов попадают в Украину в изношенном состоянии, с проблемами по кузову, двигателю, другим агрегатам, после серьезных ДТП.

Наиболее популярные для экспорта марки и модели: BMW (3-, 5-Серий), Audi (A4, A6, А6 Allroad), Mercedes-Benz (A-, B-, C-, Е-Классов), Volkswagen (Golf, Passat), Opel (Astra, Vectra, Signum, Omega), Ford (Focus, Mondeo), Renault (Megane, Laguna, Scenic), Skoda (Octavia, Superb). Года выпуска: 1998-2005. Стоимость в Украине: $1000-5000. Нерастаможенные.