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Компанию Boeing атаковал вирус, похожий на WannaCry

Компанию Boeing атаковал вирус, похожий на WannaCry

На авиаконцерн Boeing совершили кибератаки с применением вируса, похожего на WannaCry.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на The New York Times.

Издание цитирует сообщение, разосланное сотрудникам Boeing главным инженером департамента коммерческих самолетов Майком Вандервелом, в котором говорится, что вирус распространяется “будто метастазы”.

Существует опасность, что вирус поразит производственные системы Boeing и программное обеспечение самолетов, пишет Вандервел.

Авиаконцерн вечером 28 марта при местному времени распространил заявление, в котором признал факт кибератаки, но подчеркнул, что она имеет локальный характер и была остановлена.

Подробности кибератаки, в том числе предполагаемое использование вируса WannaCry или подобного ему, в Boeing пока раскрывать отказались.

Справка Finance.ua:

  • 12 мая 2017 года хакерский софт WannaCry заблокировал тысячи компьютеров по всему миру. До 15 мая количество атак снизилась в шесть раз.
  • WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать.
  • Для разблокирования от жертв требуют 200-600 долларов выкупа, который следует перевести на указанные счета в Bitcoin.
По материалам Економічна Правда
  • i

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