В Японии массово закрываются криптовалютные биржи

На фоне растущего контроля со стороны регулирующих органов Японии еще две местные криптовалютные биржи прекращают свою деятельность.

Как сообщает местное издание Nikkei, две криптовалютные биржи – Mr. Exchange и Tokyo GateWay – отзывают ранее поданные заявки в Японское агентство финансовых услуг (FSA), в которых они просили разрешения для работы на внутреннем рынке.

Ни одна их бирж пока не опубликовала официального заявления, хотя 8-го марта Mr. Exchange заявил, что они получили предписание от FSA усилить внутренние меры безопасности. Это произошло после инцидента с с криптовалютной биржей Coincheck в конце января, в результате которого было похищено около 533 миллионов долларов в криптовалюте NEM.

Согласно Nikkei, закрытие не произойдет, пока средства пользователей не будут выведены или выплачены каким-либо иным образом.

В начале этого месяца японские регуляторы приостановили работу двух криптовалютных бирж: FSHO и Bit Station, ссылаясь на недостатки в системе безопасности. Nikkei сообщает, что Bit Station отозвала свое заявление на получение лицензии, как и еще две криптовалютных биржи: Raimu и bitExpress. Всего на данный момент в Японии уже прекратили свою деятельность или намереваются это сделать 6 криптовалютных бирж.

Издательство Nikkei утверждает, что это не последние закрытия криптовалютных бирж и за ними последуют новые. В этом, по мнению издательства заключается политика FSA – дать шанс биржам закрыться самостоятельно

Все криптовалютные биржи в Японии должны пройти регистрацию в FSA, как это предусмотрено законом, вступившим в силу в марте прошлого года. На сегодняшний день уже около 10 бирж получили одобрение регулятора.