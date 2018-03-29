Названы последствия аварии на АЭС в 100 км от Украины

Остановка второго энергоблока румынской АЭС “Чернаводэ” вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность, говорится в заявлении компании-оператора этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN).

“Специалисты расследуют причину (отключения) и произведут необходимые ремонтные работы в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций”, — говорится в сообщении.

“Автоматическое отключение реактора от сети не оказывает негативного влияния на персонал, население и окружающую среду”, — подчеркивается в сообщении. Инцидент, произошедший на АЭС “Чернаводэ”, стал вторым за последние несколько дней, сообщают румынские СМИ.

Справка Finance.ua:

Ранее румынские СМИ сообщили об аварии на АЭС .

При этом в компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA ( SNN ) заявили, что остановка второго энергоблока станции вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность. “Проблемы на “Чернаводэ” были в воскресенье, когда первый блок был отключен, а второй работал на 55% от мощности”, — говорится в сообщении телеканала. По информации канала, глава Nuclearelectrica Космин Гицэ заявлял, что это связано с электросистемой, а не реактором.