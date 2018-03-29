Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 860 0

Названы последствия аварии на АЭС в 100 км от Украины

Названы последствия аварии на АЭС в 100 км от Украины

Остановка второго энергоблока румынской АЭС “Чернаводэ” вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность, говорится в заявлении компании-оператора этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN).

“Специалисты расследуют причину (отключения) и произведут необходимые ремонтные работы в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций”, — говорится в сообщении.

“Автоматическое отключение реактора от сети не оказывает негативного влияния на персонал, население и окружающую среду”, — подчеркивается в сообщении. Инцидент, произошедший на АЭС “Чернаводэ”, стал вторым за последние несколько дней, сообщают румынские СМИ.

Справка Finance.ua:

  • Ранее румынские СМИ сообщили об аварии на АЭС.
  • При этом в компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) заявили, что остановка второго энергоблока станции вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность. “Проблемы на “Чернаводэ” были в воскресенье, когда первый блок был отключен, а второй работал на 55% от мощности”, — говорится в сообщении телеканала. По информации канала, глава Nuclearelectrica Космин Гицэ заявлял, что это связано с электросистемой, а не реактором.
  • Атомная электростанция в Чернаводэ – крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране.
По материалам РИА Новости Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018