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США нарастили экспорт сжиженного газа почти в четыре раза

США нарастили экспорт сжиженного газа почти в четыре раза

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в 2017 году составил 55 млн кубометров в сутки по сравнению с 14,1 млн кубометров в 2016 году. Об этом сообщило Управление энергетической информации США (EIA) 28 марта.

Существенный рост поставок связан с расширением экспортных мощностей. Были запущены проекты Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде. В ближайшие два года США планируют ввести еще четыре проекта по экспорту СПГ. Также в прошлом году США существенно расширили географию экспортных поставок – до 25 направлений.

При этом 53% сжиженного газа ушло в Мексику, Южную Корею и Китай. Европа в целом стала третьим по величине импортером сжиженного газа из США. Доля спотовых продаж американского СПГ составила около 60% в 2017 году. Согласно прогнозу EIA, США к 2020 году станут третьим по величине экспортером СПГ вслед за Австралией и Катаром. Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.

По материалам Деньги.ua
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