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Крупнейший в Украине нефтедобытчик пробурит сразу две новые скважины

Крупнейший в Украине нефтедобытчик пробурит сразу две новые скважины

Крупнейшая нефтедобывающая компания – полугосударственная Укрнафта утвердила бурение двух новых скважин на месторождениях во Львовской и Сумской областях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Буровые работы планируется начать в августе-сентябре этого года. Завершены они будут через 3-4 месяца.

Проектная глубина будущей скважины №102, расположенной в пределах Верхнемасловецкого месторождения во Львовской области, составляет 1,6 тыс. м, а скважины №119Г, которая расположена на территории Великобубнивского месторождения в Сумской области – 2,98 тыс. м. Ожидается, что начальная производительность скважины №102 будет достигать 17 т нефти в день, а скважины №119Г – 34 т нефти в день.

Финансовый план Укрнафты 2018 год предусматривает бурение четырех новых скважин. Реализация инвестиционной программы на текущий год, которая оценивается в 3,2 млрд грн, будет зависеть от способности компании и правительства найти согласованное решение проблемы исторической налоговой задолженности, а также от стабильной реализации нефти и конденсата компании на государственных аукционах.

По материалам НВ
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