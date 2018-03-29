В апреле курс доллара начнет расти на несколько копеек в день – эксперт

В апреле 2018 года курс доллара в Украине начнет расти на несколько копеек в день. Об этом корреспонденту сообщил генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, в мае Украина начнет готовиться к следующему отопительному сезону и закупать валюту, чтобы приобрести газ.

«Расчеты показывают, что в апреле у нас снова начнется больший спрос на доллар, хотя завершится покупка энергоресурсов (на уходящий отопительный сезон – авт). Но, с другой стороны, с мая-июня мы уже начинаем закупать энергоресурсы на следующий отопительный сезон», – сказал А.Дорошенко.

Он добавил, что на курс доллара в Украине влияют политические, экономические факторы и расчеты экономистов задолго до начала весны показали очередной скачок курса американского доллара.

«Против математики и макроэкономики ничего сделать нельзя, поэтому вот эти колебания доллара – они были прогнозируемы и предполагалось, что как раз февраль-март доллар будет колебаться вверх-вниз, поэтому в апреле как раз курс доллара начнет немножко идти вверх», – сказал А.Дорошенко, отметив, что подорожание валюты США может быть в пределах несколько копеек в день.