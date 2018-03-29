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"Укроборонпром" сокращает 40% административного персонала

"Укроборонпром" сокращает 40% административного персонала

Наблюдательный совет Государственного концерна “Укроборонпром” принял решения об оптимизации внутренней структуры и сокращении 40% сотрудников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Укроборонпрома”.

Сообщается, что в “Укроборонпроме” планируют сократить численность внутреннего персонала на 40% – до 180 человек. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ.

“Цель оптимизации – повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна”, – говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что “Укроборонпром” переходит на поставки танков “Оплот” украинской армии после выполнения контракта с Таиландом.

По материалам РБК-Украина
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