Миклош назвал самое большое препятствие для инвестиций в Украину

Инвестициям в Украине, в частности иностранным, мешает отсутствие надлежащей защиты прав собственности.

Такое мнение выразил экс-вице-премьер Словакии, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины Иван Миклош.

«Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных – очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить», – отметил Миклош.

Он считает, что также необходимо добиться прогресса в приватизации госкомпаний и провести реформу государственных предприятий.

Кроме того, по его мнению, не может быть здоровой экономики без открытия рынка сельскохозяйственной земли.

Эксперт отметил и необходимость доведения до завершения реформы в энергетическом секторе страны.