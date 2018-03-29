В Украине появился еще один автопроизводитель

Еще одна компания в Украине начала собирать автомобили. К собственному производству специализированной коммунальной техники на шасси МАЗ приступила компания «Альфатекс» из Кременчуга.

Первыми автомобилями, вышедшими из мастерских компании, стали две новых модели мусоровоза с боковой загрузкой: АТ-2012 и АТ-2042.

Компактный и маневренный мусоровоз АТ-2012 с 10-кубовым бункером изготавливается на шасси МАЗ-4371N2 и имеет грузоподъемность более 5 т. Такой мусоровоз позволяет проезжать на узких улицах и в сельской местности, где не пробраться крупногабаритной технике и достаточно такого объема.

Вторая модель — АТ-2042 выполнена на модернизированном шасси МАЗ-5340С2. Объем бункера у нее достигает 18 кубов, а грузоподъемность — более 13 т.

«Альфатекс» планирует расширять номенклатуру своих специзделий и уже скоро представить новые модели коммунальной спецтехники.