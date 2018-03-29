Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 702 0

Украинцы снизили потребление бензина и дизтоплива

Украинцы снизили потребление бензина и дизтоплива

Потребление бензинов и дизельного топлива в феврале 2018 года составило 398,5 тысячи тонн, что на 4% меньше результата февраля прошлого года, — сообщает Государственная служба статистики.

Промышленное потребление ДТ в феврале увеличилось на 13% – до 217,6 тыс тонн. Промпотребление бензинов показало снижение (-4,2%) и составило 36,9 тыс тонн.

Розничная реализация ДТ через АЗС в феврале снизилась на 21,6% (на 18 тыс. тонн) – до 65,4 тыс. тонн, продажи бензинов сократились на 22% – до 78,6 тыс тонн.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 17% – до 115,5 тыс. тонн, а потребление ДТ выросло на 2,6% – до 283 тыс. тонн.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018