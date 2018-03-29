Украинцы снизили потребление бензина и дизтоплива

Потребление бензинов и дизельного топлива в феврале 2018 года составило 398,5 тысячи тонн, что на 4% меньше результата февраля прошлого года, — сообщает Государственная служба статистики.

Промышленное потребление ДТ в феврале увеличилось на 13% – до 217,6 тыс тонн. Промпотребление бензинов показало снижение (-4,2%) и составило 36,9 тыс тонн.

Розничная реализация ДТ через АЗС в феврале снизилась на 21,6% (на 18 тыс. тонн) – до 65,4 тыс. тонн, продажи бензинов сократились на 22% – до 78,6 тыс тонн.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 17% – до 115,5 тыс. тонн, а потребление ДТ выросло на 2,6% – до 283 тыс. тонн.