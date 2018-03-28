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Кабмин обещает реформировать строительные нормы

Кабмин обещает реформировать строительные нормы

Кабинет министров принял решения, направленные на гармонизацию государственно-строительных норм со стандартами Европейского Союза и оптимизацию процедуры и сроков их обработки.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По его словам, принятые изменения дадут возможность построить современные объекты и использовать современные строительные материалы.

“Наши решения также направлены на дерегуляцию строительного бизнеса и устранение коррупционных рисков. В частности, предусмотрена возможность одновременного действия ГСН, разработанных по национальным стандартам и тех, которые гармонизированы с нормами ЕС, на все объекты строительства, независимо от класса последствий. Это приведение украинского строительного законодательства и систем нормирования к европейским требованиям. Кроме того, упрощается процедура разработки ГСН, на 30 рабочих дней сокращаются сроки проверки и согласования ГСН”, – отметил Зубко.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что утверждение предложенных изменений даст возможность применять гармонизированные Еврокоды при проектировании всех объектов строительства, устранить технические барьеры с ЕС в торговле, в частности относительно строительных изделий.

Вице-премьер-министр добавил, что в соответствии с постановлениями правительства сокращается процедура согласования ГСН ЦОИВ на 15 рабочих дней, а также устраняется обязательность проверки ГСН посторонними базовыми организациями (сокращение на 15 дней общего срока разработки).

По материалам Економічна Правда
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