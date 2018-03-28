Капитализация Facebook упала уже на $96 млрд

Рыночная капитализация Facebook снизилась на $95,5 млрд на фоне скандала с утечкой данных и составляет теперь $442,4 млрд.

“По итогам торгов 16 марта, пятницы, стоимость акций компании составляла $185,09 за штуку. Однако уже в понедельник стоимость бумаг начала резко падать. Снижение продолжалось всю прошлую неделю, и по итогам торгов вторника, 27 марта, стоимость акций Facebook составляла $152,22, то есть на 21,6% меньше по сравнению с закрытием 16 марта. Таким образом, если к 16 марта капитализация компании составляла $537,9 млрд, то ко вторнику показатель упал до 442,4 млрд”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Стоит еще отметить, что трое пользователей приложения Facebook Messenger подали иск к компании, они обвиняют соцсеть в нарушении конфиденциальности данных об их телефонных звонках и текстовых сообщениях.

Иск направлен в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцы требуют от Facebook возмещения убытков, при этом сумма финансовых претензий неизвестна.