Кабмин придумал, как погасить долги ОРДЛО за свет

Кабинет министров утвердил проект закона “Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии”.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 марта.

Документ принят с доработкой секретариатом Кабмина в течение трех дней.

Целью проекта закона является полное погашение долгов на оптовом рынке электроэнергии для внедрения новой модели рынка электрической энергии.

“Мы убираем любые требования, касающиеся компенсации погашения задолженности за счет бюджета… А также мы договорились, что при признании подтвержденной задолженности, требующей погашения, нужно также будет учесть кредиторскую задолженность, погашенную ранее по решениям правительства прошлых лет”, – сказал министр финансов Александр Данилюк во время обсуждения законопроекта.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета.

С июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП “Энергорынок”.

На сегодня дебиторская задолженность ГП “Энергорынок” составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская – 28,1 млрд грн. Поэтому Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности.

Предложено, что подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабинет министров.

Также предложено списать задолженность ГП “Энергорынок” перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП “Энергорынок” и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Напомним, 26 июля 2017 года руководитель “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук сообщил о прекращении поставок электроэнергии в ОРДЛО.

По его словам, долги за электроэнергию потребителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с мая 2015 года составили 2,5 млрд грн.

По словам руководителя Донецкой ОВЦА Павла Жебривского, долг за электроэнергию ОРДЛО по состоянию на июнь 2017 года составил 3,9 млрд грн.