В Укравтодоре опровергли, что будут ремонтировать дороги в ОРЛО за бюджетный счет

Средства, которые заложены в бюджет на ремонт дорог, перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий.

Об этом ЭП рассказали в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

В агентстве отметили, что все работы по эксплуатационному содержанию дорог страны выполняются исключительно на территории, подконтрольной органам государственной власти Украины.

“При планировании выполнения работ по эксплуатационному содержанию и текущего мелкого ремонта дорог, в частности, местного значения, в Перечень дорог включаются все дороги области. При планировании распределение средств осуществляется согласно протяженности дорог”, – отметили в пресс-службе.

Как отмечается, заказчиком работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Луганской области определена Служба автомобильных дорог в Луганской области. Согласно Закону, все дороги местного значения Луганской области находятся на балансе Луганской ОГА.

Учитывая правовой статус Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому расходы на эти дороги планирует ОГА.

“С другой стороны, будучи ответственными за публичные средства, использование средств на работы по ремонту и содержанию дорог осуществляется исключительно на финансирование работ на подконтрольной территории. Как свидетельствует практика прошлых лет, заложенные в начале года средства перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий”, – отметили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

“Мы подчеркиваем, что все работы, в том числе и работы по эксплуатационному содержанию дорог выполняются исключительно на территории подконтрольной органам государственной власти Украины. Мы тщательно следим за работой всех подрядных организаций, которые выигрывают тендеры на проведение всех работ”, – прокомментировал ситуацию начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Артем Арапов.