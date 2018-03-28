Uber запретили тестировать автомобили

Решение было принято в связи с произошедшей на прошлой неделе аварией с участием машины компании: в результате инцидента погибла 49-летняя женщина.

Решение губернатора может стать критичным для Uber, которая планирует развиваться именно в направлении самоуправляемых автомобилей. Аризона была ключевым местом тестирования таких машин – в штате их располагается около ста, при этом всего у компании в распоряжении 200 самоходных транспортных средств. К тому же в Аризоне живёт не одна сотня сотрудников Uber.

В письме генеральному директору компании Даре Хосровшахи губернатор Аризоны назвал видеозапись аварии «беспокойной и тревожной, поднимающей множество вопросов касательно того, может ли Uber продолжать тесты в Аризоне».

Полиция и регулирующие органы продолжают расследование дорожного происшествия, в ходе которого 18 марта самоуправляемый внедорожник Uber сбил женщину, переходившую четырёхполосную дорогу в тёмное время суток. Дьюси назвал аварию «неоспоримой неудачей».

«В лучших интересах жителей моего штата я приказал Министерству транспорта Аризоны лишить Uber возможности тестировать и работать с автономными автомобилями на общественных дорогах Аризоны», – сказал губернатор.

Uber перевела свои самоуправляемые машины в Аризону из Сан-Франциско в конце 2016 года после того, как выяснилось, что у компании нет в Калифорнии нужных разрешений. Дьюси тогда принял Uber с распростёртыми объятиями.