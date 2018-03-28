Джон Томпсон: "Tesla находится на грани банкротства"

“Tesla, без всяких сомнений, находится на грани банкротства”, – заявил главный инвестиционный директор Vilas Capital Management Джон Инн Томпсон. Даже когда инвесторы Tesla одобрили самый крупный компенсационный план для генерального директора Илона Маска, компания понесла почти 5 миллиардов долларов убытков. Об этом сообщает The Fortune.

Согласно новой стратегии, Илон Маск должен работать в Tesla до 2028 года. Кроме того, предполагается, что в случае достижения финансовых целей компания выплатит ему до 50 млрд долларов благодаря продаже акций. Так, рыночная стоимость Tesla, которая на сегодняшний день составляет 53 млрд долларов, должна вырасти до 650 млрд долларов, чтобы Маск мог воспользоваться всеми преимуществами компенсационного пакета.

Несмотря на такое решение акционеров, подтверждающее их доверие к Маску и его видению будущего компании, Vilas Capital делает ставку против Tesla. Томпсон уверен, что Tesla через три-шесть месяцев столкнется с проблемами, связанными с Model 3 и падением спроса на Model S и X.

Маск уже давно использует стратегию, базирующуюся на росте финансирования за счет привлечения большего количества капитала. По оценкам Томпсона, ему понадобится около 8 миллиардов долларов в течение следующих 18 месяцев, чтобы сохранить Tesla.

Новый компенсационный пакет для Маска поощряет расширение компании и растущую рыночную стоимость Tesla, но не акцентирует внимание на прибыльности.

“Да, Tesla стоит вдвое больше, чем Ford, но Ford в прошлом году реализовал 6 миллионов автомобилей на сумму 7,6 млрд долларов, а Tesla – 100 000 автомобилей с убытком в 2 млрд долларов. За свою карьеру я никогда не видел ничего более абсурдного”, – заявил Томпсон.