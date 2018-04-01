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Microsoft в течение года может стать компанией «на триллион долларов»

Microsoft в течение года может стать компанией «на триллион долларов»

Акции Microsoft резко прибавили на торгах после прогнозов, озвученных аналитиками Morgan Stanley: по их мнению, софтверная корпорация в течение года может стать компанией с капитализацией в триллион долларов. Аналитики ожидают, что стоимость акций Microsoft составит $130, что на 45% выше текущих показателей.

На фоне прогнозов Morgan Stanley акции корпорации прибавили более 7%.

Эксперты чрезвычайно оптимистичны в отношении «облачных» сервисов Microsoft. Это касается, в первую очередь, пакета Office 365 и платформы Azure. На Wall Street уверены, что Сатья Наделла, нынешний глава Microsoft, избрал верную стратегию развития, которая позволит в течение ближайших лет наращивать продажи и доход примерно на 10%.

На момент отчета рыночная капитализация Microsoft составляла $707 млрд, Amazon — $733 млрд, Apple — $849 млрд.

По материалам internetua.com
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