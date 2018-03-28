Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с номером 17133

Как и предполагалось, Microsoft выпустила сборку 17133 – релизный билд Windows 10 Spring Creators Update. Именно 17133 будет рассылаться через пару недель в стабильном канале распространения обновлений.

Что нового в сборке 17133: это RTM-билд, поэтому никаких новых функций вы здесь не найдете, разве что обновляетесь с 1709.

Общие изменения, улучшения и исправления для ПК. Этот список не блещет обилием изменений. В любом случае, три бага залечили и это хорошо: исправили баг, из-за которого определенные устройства с включенным BitLocker внезапно загружались в режим восстановления BitLocker на недавних сборках.

Исправили баг, из-за которого пользователи не могли изменить разрешение экрана, если к компьютеру подключено 4 монитора, поскольку диалоговое окно с применением изменений зависало.

Исправили баг, из-за которого нажатие на предложение в адресной строке Microsoft Edge ни к чему не приводило.