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Более тысячи украинцев показали миллионные доходы

Более тысячи украинцев показали миллионные доходы

С начала декларационной кампании в Украине доходы свыше 1 млн гривен задекларировал 1061 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы.

«Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданином, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%», – сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество граждан, которые задекларировали больше миллиона гривен доходов, учитывается в Киеве – 409 человек, или почти 40% от общего количества.

Согласно оперативным данным, большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 4,1 млрд гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд гривен; от продажи движимого или недвижимого имущества – 1,1 млрд гривен; при получении других доходов – 2,1 млрд гривен и при получении иностранных доходов – 400,6 млн гривен.

По материалам Комментарии
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