Иван Портной: о шансах Украины в мировом e-commerce

За последнее десятилетие глобальная электронная коммерция и розничные продажи в онлайне резко увеличились. Хорошая новость для интернет-предпринимателей — рост продолжится.

По данным Global Digital report 2018, количество людей, которые покупают в онлайне потребительские товары, выросло на 8%. Это около 1,8 миллиарда человек во всему миру. Так, один только китайский маркетплейс Tmall отправляет 12 миллионов посылок в день.

ТОП-5 стран e-commerce

Уже несколько лет в ТОП-5 стран по объему рынка e-commerce входят Китай, США, Великобритания, Япония, Германия. Причины – большая численность населения и очень высокое инетрнет-проникновение. Так, в Китае, США, Великобритании каждый второй пользуется интернетом.

Очень быстро растет количество мобильных пользователей. Их уже более 70% и будет больше. При этом они сверхактивны в онлайне. Все, что можно сделать со смартфона за 5 минут, они делают — проверяют почту, общаются в соцсетях, покупают товары, ищут информацию и т. д.

Особенно это характерно для США, где мобильные технологии – сильные драйверы роста e-commerce. На этой волне компании разрабатывают новые технологичные решения, чтобы максимально упростить покупки в онлайне. Так, Amazon создал Алексу. Это голосовой личный помощник, который помогает включать музыку, будильник, покупать товары в онлайне, заказывать такси и т. д.

E-commerce в Китае драйвят крупнейшие маркетплейсы Alibaba и Aliexpress. Они привели на рынок более 400 млн покупателей и остаются площадками с наибольшим количеством интернет-продавцов.

Кроме того, в Китае очень популярен WeChat. В этом приложении можно обмениваться сообщениями, брать кредиты, оплачивать любые онлайн и офлайн услуги — счета за коммунальные услуги, кафе, такси, вплоть до покупок на обычном рынке.

В Великобритании драйвером выступают онлайн-оплаты. Чаще всего британцы платят кредитками – это более 75% всех онлайн-транзакций, 21% идут через PayPal, а 4% — прямой банковский платеж.

Высокая концентрация городского населения, а также длительный рабочий день в Японии обеспечивают высокий спрос на онлайн сервисы для заказа товаров и услуг.

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В Германии огромной популярностью пользуются электроника, техника личного пользования, гаджеты. Их в 2017 году купили в онлайне на сумму в $14 млн.

Таким образом, в развитых странах e-commerce давно стал частью повседневной жизни. В онлайн покупается все — начиная от крупной бытовой техники, заканчивая зубной пастой, стиральным порошком и продуктами питания.

Украина vs мир

У рынка электронной коммерции Украины отличные перспективы. Хотя доля электронной торговли составляет всего 3% от общего ритейла, она растет на 30% в год.

Это быстрее, чем в европейский странах, где темпы роста несколько лет подряд держатся на уровне 13-15% в год.

Проникновение интернета среди населения ниже, но на находится на хорошем уровне — 58%.

Мобильное проникновение, по разным данным, достигло от 128% до 149%.

Это означает, что практически каждый украинец является мобильным абонентом, причем треть населения пользуется одновременно несколькими операторами. При этом, проникновение смартфонов в Украине всего 44%. Поэтому есть куда расти.

Что касается онлайн-покупок со смартфона, то, к примеру, по нашим данным, за 3 года количество мобильных пользователей маркетплейса Prom.ua выросло в 2,5 раза.

После того, как мы запустили мобильное приложение, этот тренд усилился — каждый месяц количество мобильных пользователей увеличивается на 10%.

Украинский e-commerce развивается за счет онлайн-покупок в категориях одежда и техника с электроникой. Это связано с тем, что украинцы привыкли в живую изучать товар в магазине, а потом покупать дешевле в интернете. Сейчас меньшая стоимость товара в онлайне — это норма.

Что нужно сейчас для рынка e-commerce в Украине?

Массовый перелом в сознании — понимание того, что в онлайне проще покупать все — как продукты питания, шампуни, детские товары, так и крупную технику, товары и услуги для бизнеса и т.д.

Понимая перспективы рынка, крупные игроки внедряют новые возможности.

Так, Новая почта доставляет заказы в любую точку страны в течении 1-2 суток. Даже в сравнении с лидером e-commerce, США, это очень быстро.

Укрпошта упрощает оформление посылок, снижает тарифы на международные отправки и открывает современные отделения.

Интернет-предприниматели быстро на это отреагировали. Например, с октября 2017 года продавцы Prom.ua через Укрпошту отправили 50 тыс. посылок общим весом 60 тонн.

О чем это говорит? Украина хоть и не входит в ТОП e-commerce лидеров, но взяла хороший старт и держит темп роста.

Как предприниматели, так и обычные пользователи, все больше доверяют онлайну и готовы пользоваться сервисами, которые делают их жизнь и проще и удобней.

Чтобы сохранить динамику, малому, среднему и крупному бизнесу нужно улучшать клиентский опыт, повышать уровень сервиса, тем самым, завоевывая доверие пользователей.

Иван Портной, CEO маркетплейса Prom.ua