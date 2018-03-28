В Японии запустят искусственные метеоритные дожди

Частная компания Astro Live Experience (ALE) собирается запустить в развлекательных целях искусственный метеоритный дождь над Японией уже к 2020 году. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на BuzzFeed.

Представление пройдет в небе над городами Хиросима, Ивакуни, Такамацу и Мацуяма. Сбрасывать метеориты планируют со спутников, первый запуск которых пройдет в конце 2018-го.

Каждый спутник будет весить 68 кг и сможет подниматься на высоту до 350 км. Его вместимости хватит, чтобы нести 400 искусственных метеоров и топливный бак, который позволит аппарату находиться на околоземной орбите 27 месяцев. Стоимость одной модели — 3 млн долларов.

Создатели устройства обещают, что оно будет выпускать от 15 до 20 маленьких капсул, каждая из которых чуть больше сантиметра. Эти разноцветные гранулы сгорают за пять секунд, оставляя след, похожий на метеоритный.

В будущем основатели стартапа надеются отправить на орбиту три комплекта по шесть спутников каждый. Это позволит устраивать шоу в любой точке земного шара по требованию заказчиков. Стоимость зрелища оценивают в 40 тыс. долларов.

Некоторые представители космической отрасли уже посчитали такие планы чрезмерно амбициозными. К примеру, Патрик Сейтцерс, астроном Мичиганского университета, назвал идею плохой “с орбитальной точки зрения”. По его мнению, в следующем десятилетии появится множество спутников на околоземной орбите, а аппараты Astro Live Experience будут только мешать. Если в 2020 году над Японией пролетит один из спутников на высоте, превышающей 200 километров, то метеоритный дождь придется отменить.

Ранее ученые, исследовав древние минералы, пришли к выводу, что около 800 тыс. лет назад Земля столкнулась с астероидом диаметром около 1 км.