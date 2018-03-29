Google приобрела платформу для поиска GIF-изображений

Компания Google договорилась о покупке разработчика популярной платформы для поиска анимированных GIF-изображений Tenor.

Решение этого стартапа из Сан-Франциско используется во многих виртуальных клавиатурах на смартфонах, включая устройства Samsung, и мессенджерах, включая Facebook Messenger.

Факт подписания сделки без разглашения финансовых деталей подтвердили обе стороны в соответствующих заявлениях.

Прямым конкурентом Tenor является более известный сервис GIF-изображений Giphy, который оценивается в $1 млрд.

Известно, что по условиям сделки Tenor сохранит название и продолжит работать самостоятельно. Google же в свою очередь планирует внедрить разработки Tenor, в том числе, в поиск по изображениям и виртуальную клавиатуру Gboard для улучшения функциональности поиска и подбора подходящих «гифок».

По данным Tenor, в прошлом году пользовательская база сервиса превысила 300 млн человек, а в феврале 2018 года преодолел отметку в 12 млрд запросов в месяц.

В Tenor рассчитывают, что сделка с Google позволит ускорить развитие сервиса путем внедрения различных улучшений в рамках основной миссии – стать идеальным способом визуального выражения эмоций и чувств всех трех миллиардов мобильных пользователей.