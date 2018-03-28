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В Китае начался выпуск электромобиля Denza 500

В Китае начался выпуск электромобиля Denza 500

В 2011 году была образована компания Shenzhen Denza New Energy Automotive, которая стала совместным предприятием немецкого концерна Daimler AG и китайской BYD.

Доли распределились в равной пропорции: 50:50.

В 2014 году в КНР начались продажи дебютной электрической модели Denza 400, где число отображало запас хода в километрах.

Теперь началось производство электромобиля Denza 500.

Визуально новинка слегка напоминает предшественника своими пропорциями. И хотя она выглядит как обычный пятидверный хетчбэк, в действительности это седан. Denza 500 обладает небольшим проемом грузового отсека, а заднее стекло не открывается вместе с багажником, как у обычных хетчей. Причина выбора столь необычного форм-фактора не разглашается.

В салоне Denza 500 установлен девятидюймовый сенсорный экран. Покупатели новой модели смогут установить фирменное мобильное приложение, в которое внесено 112 000 зарядных станций, раскиданных по Китаю.

Не обошлось и без технических изменений. В Denza 500 установлена новая тяговая батарея емкостью 70 кВт⋅ч. Декларируемый запас хода увеличился с 400 до 500 километров. Но эти данные основаны на местной (китайской) методике тестирования. Даже в европейском ездовом цикле NEDC, от которого начали отказываться в прошлом году из-за несоответствия с реальными показателями, Denza 500 сможет проехать 450 километров, так что в повседневной эксплуатации будет ещё меньше.

В Китае будут продаваться две версии электромобиля: Lifestyle или Aurora. Обе будут располагать электромотор мощностью 92 лошадиные силы, но при этом вторая будет также поддерживать увеличение пиковой отдачи до 184 «лошадок». В зависимости от этого разгон с 0 до 100 км/ч будет занимать 14 или 10,5 секунды. Максимальная скорость в любом случае ограничена на отметке 150 км/ч. По данным производителя, машина сохранит работоспособность при температуре до −40 градусов Цельсия.

По материалам 3dnews.ru
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