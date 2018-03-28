Более 438,6 млрд грн задолжали заемщики неплатежеспособным банкам, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как отметили порталу Finance.ua в Фонде, 75% этой суммы – долги юридических лиц. И абсолютное большинство договоров (до 95%) не обслуживаются, без преувеличения, годами.

«Стране нужно возобновление кредитования реального сектора экономики и нужны иностранные инвестиции. Но без качественной работы над ошибками, которые обнаружил последний банковский кризис – это просто невозможно», – сказала Ольга Билай, директор департамента управления активами Фонда гарантирования, модерируя одну из экспертных панелей форума CIS Bankers – T10.

По ее словам, последние инициативы Фонда гарантирования по восстановлению сотрудничества с бюро кредитных историй, налаживание работы с частными исполнителями и т.д. – призваны усилить защиту прав кредиторов. Впрочем, для качественных изменений системы нужен комплексный подход.

«Должники должны осознать тот факт, что они обязаны возвращать кредиты. И это вопрос не из категории «сознательной гражданской позиции», а их прямая обязанность, невыполнение которой будет нести существенные негативные последствия. Но измениться должно и «сознание» банков. Сейчас у банкиров, к сожалению, также довольно короткая память: сегодня мы все обсуждаем важность кредитного реестра, а через полгода в погоне за рейтингами большинство финучреждений могут просто «забыть» о нем. Поэтому банки должны также проявить добросовестность: если данные о заемщике внесены в кредитный реестр и у него негативная кредитная история, – не может быть так, что один банк откажет в получении очередного займа, а другой без проблем – согласует. Это ошибка, которая может дорого стоить как самому банку, так и экономике страны в целом», – сказала Ольга Билай.