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Греция получит транш на 6,7 млрд евро

Греция получит транш на 6,7 млрд евро

Европейский стабилизационный фонд (ESM) одобрил выделение Греции четвертого транша финансовой помощи в размере 6,7 млрд евро.

Это решение принято в связи с тем, что греческое правительство выполнило необходимые реформы и приняло требуемые меры экономии, говорится в сообщении ESM.

Первая часть транша в размере 5,7 млрд евро будет перечислена в среду, выплата оставшейся суммы запланирована на май. Средства предназначаются для обслуживания кредитов, а также создания резерва.

Глава ESM Клаус Реглинг выразил уверенность в том, что Греция покинет программу фонда в августе 2018 года.

С учетом четвертого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной ESM, составляет 46 млрд евро.

Отметим, Греция получает финансовую помощь от структур Европейского союза и Международного валютного фонда с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году.

В конце января 2018 года министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 млрд евро в рамках третьего пакета, отметив прогресс, которого достигли Афины.

Глава еврогруппы Марио Сентено заявил, что Греция выполнила “почти все” реформы, на которых настаивали кредиторы.

По материалам Deutsche Welle
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