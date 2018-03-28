ЦБТ ВИП: отзывы о перспективных инвестициях

«Инновация отличает лидера от последователя» Стив Джобс
Часто ли Вы задавали себе вопрос: добились ли Вы успеха? Допустим, Вы бизнесмен с уже развитым бизнесом и удовлетворены всем происходящим. Вершины покорены, бизнес стоит на твердой почве, но кажется, что чего-то не хватает. Настоящий делец никогда не будет удовлетворен одной вершиной, он постарается добиться большего, не останавливаясь на достигнутом. Но как найти новый вид деятельности, чтобы он был не только увлекателен, но и приносил достойную прибыль?
Ответом на эти вопросы может стать работа на финансовых рынках. С давних пор заработок с помощью биржи привлекал внимание целеустремленных и самодостаточных людей. Именно для таких бизнесменов специалистами компании Центр Биржевых Технологий был разработан статусный проект CBTVIP, отзывы о котором рассказывают о способах повышения своего дохода без риска. Помимо прочего, ЦБТ, совместно с компанией-партнером TeleTrade, предоставляет процент на вклад, размер которого зависит от уровня Вашего статуса.
ЦБТVIP — история победы
VIP-статус — это не только некое привилегированное положение в обществе, но и определенная ответственность.
Пример успеха хорошо показывает история легенды трейдинга Уоррена Баффета — одного из самых богатых людей в мире. Помимо прочего, Баффет является крупнейшим благотворителем в истории. Уже в одиннадцатилетнем возрасте Баффет попробовал свои силы на финансовых рынках, в тринадцать — подал налоговую декларацию. Первые деньги для дальнейших инвестиций Баффет заработал благодаря своей идее — установке в парикмахерских салонах пинбольных автоматов.
Сегодня мы рассмотрим достоинства статуса CBTVIP, отзывы о котором показывают его продуктивность и высокодоходность.
Отзывы о ЦБТВИП: ценность VIP-статуса
Деньги — это общепринятая универсальная энергия обмена. Если Ваш капитал лежит «мертвым грузом», он на Вас не работает.
Преимущества выбора CBTVIP-статуса:
* Привилегированные условия:
- бонус в виде 24% годовых или 2% ежемесячно на Ваш депозит;
- от 30% прибыли больше, чем на стандартных счетах;
- 10% за закрытые сделки;
- cash back компенсация 20% от отрицательных свопов;
- 20% от суммы вклада на ваш счет.
* Сервис:
- личный финансовый менеджер;
- управляющий капиталом;
- выделенная VIP-линия для проведения сделок;
- посещение market-discussion и семинаров по финансовой тематике, бесплатное обучение авторскому бизнес-курсу CBT Belastium.
ЦБТVIP: отзывы о гарантиях безопасности инвестиций
Для того, чтобы реально зарабатывать на бирже, необходимо знать, как действуют финансовые инструменты, глубоко разбираться в специфике торгов и стратегий. Такими знаниями обладают профессиональные брокеры и трейдеры.
Выбрав пакет CBTVIP, Вы откроете для себя все мыслимые возможности, которые предоставляет финансовый мир. Отзывы об этом продукте среди клиентов рассказывают об уникальных возможностях получения значительной прибыли с помощью перспективных инвестиций.
Но самое главное, VIP-статус предоставляет возможность зарабатывать в среднем более 50%, благодаря широкой бонусной программе. Сотрудничество с компанией Центр Биржевых Технологий — это путь к стабильности и успеху!
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