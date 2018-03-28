ЦБТ ВИП: отзывы о перспективных инвестициях

«Инновация отличает лидера от последователя»

Стив Джобс

Часто ли Вы задавали себе вопрос: добились ли Вы успеха? Допустим, Вы бизнесмен с уже развитым бизнесом и удовлетворены всем происходящим. Вершины покорены, бизнес стоит на твердой почве, но кажется, что чего-то не хватает. Настоящий делец никогда не будет удовлетворен одной вершиной, он постарается добиться большего, не останавливаясь на достигнутом. Но как найти новый вид деятельности, чтобы он был не только увлекателен, но и приносил достойную прибыль?

Ответом на эти вопросы может стать работа на финансовых рынках. С давних пор заработок с помощью биржи привлекал внимание целеустремленных и самодостаточных людей. Именно для таких бизнесменов специалистами компании Центр Биржевых Технологий был разработан статусный проект CBT VIP , отзывы о котором рассказывают о способах повышения своего дохода без риска. Помимо прочего, ЦБТ, совместно с компанией-партнером TeleTrade, предоставляет процент на вклад, размер которого зависит от уровня Вашего статуса.

ЦБТ VIP — история победы

VIP-статус — это не только некое привилегированное положение в обществе, но и определенная ответственность.

Пример успеха хорошо показывает история легенды трейдинга Уоррена Баффета — одного из самых богатых людей в мире. Помимо прочего, Баффет является крупнейшим благотворителем в истории. Уже в одиннадцатилетнем возрасте Баффет попробовал свои силы на финансовых рынках, в тринадцать — подал налоговую декларацию. Первые деньги для дальнейших инвестиций Баффет заработал благодаря своей идее — установке в парикмахерских салонах пинбольных автоматов.

Сегодня мы рассмотрим достоинства статуса CBT VIP, отзывы о котором показывают его продуктивность и высокодоходность.

Отзывы о ЦБТ ВИП : ценность VIP -статуса

Деньги — это общепринятая универсальная энергия обмена. Если Ваш капитал лежит «мертвым грузом», он на Вас не работает.

Преимущества выбора CBT VIP-статуса:

* Привилегированные условия:

- бонус в виде 24% годовых или 2% ежемесячно на Ваш депозит;

- от 30% прибыли больше, чем на стандартных счетах;

- 10% за закрытые сделки;

- cash back компенсация 20% от отрицательных свопов;

- 20% от суммы вклада на ваш счет.

* Сервис:

- личный финансовый менеджер;

- управляющий капиталом;

- выделенная VIP-линия для проведения сделок;

- посещение market-discussion и семинаров по финансовой тематике, бесплатное обучение авторскому бизнес-курсу CBT Belastium.

ЦБТ VIP : отзывы о гарантиях безопасности инвестиций

Для того, чтобы реально зарабатывать на бирже, необходимо знать, как действуют финансовые инструменты, глубоко разбираться в специфике торгов и стратегий. Такими знаниями обладают профессиональные брокеры и трейдеры.

Выбрав пакет CBT VIP, Вы откроете для себя все мыслимые возможности, которые предоставляет финансовый мир. Отзывы об этом продукте среди клиентов рассказывают об уникальных возможностях получения значительной прибыли с помощью перспективных инвестиций.

Но самое главное, VIP-статус предоставляет возможность зарабатывать в среднем более 50%, благодаря широкой бонусной программе. Сотрудничество с компанией Центр Биржевых Технологий — это путь к стабильности и успеху!

Связаться с нами можно, позвонив по номеру горячей линии: 0 800 500 222.