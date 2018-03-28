Стало известно, как будут рассчитываться пенсии работающих пенсионеров с 1 апреля

Для работающих украинских пенсионеров с 1 апреля вводится автоматический расчет пенсии, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Как пишет “Сегодня”, с 1 апреля начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ, даже если человек трудился не постоянно, а с перерывами.

Писать заявление, как было ранее, не надо — пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее.

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Например, человек отработал 40 лет и вышел на пенсию в 60 лет с марта 2016 г., заработав пенсию 3000 грн. После этого он продолжал трудиться еще 24 месяца, зарабатывая ежемесячно по 5000 грн.

Его коэффициент стажа вырос за два года с 0,4 (по 1% за каждый отработанный год) до 0,42.

При расчете пенсий в ПФ сейчас используют среднюю зарплату 3764 грн, поэтому индивидуальный коэффициент (ИК), зависящий от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты, за два года равен 5000:3764=1,328. Умножив его на среднюю зарплату и дополнительный стаж (0,02), получаем прибавку к пенсии 100 грн.

В апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур, сообщил министр соцполитики Андрей Рева. Он уточнил, что надбавку получат 536 тыс. чел. из около 600 тыс. пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, по­этому им перерасчет не положен.

Также в этом году в связи с ростом соцстандартов дважды должны повыситься минимальные пенсии: с 1 июля до 1435 грн, с 1 декабря — до 1497 грн. Сейчас, напомним, минпенсия равна 1373 грн, и ее получают около миллиона человек.