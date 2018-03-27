Налоговая скидка на обучение: как получить

Налоговики рассказали, какие документы надо подавать украинцам для того, чтобы получить налоговую скидку на обучение.

В частности, чтобы получить налоговую скидку на обучение, украинцам надо подавать в контролирующие органы такой перечень документов:

декларацию об имущественном состоянии и доходах;

соответствующие платежные и расчетные документы, в частности, квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера;

договор с учебным заведением;

справку о полученных в отчетном году доходах;

документы, подтверждающие степень родства (в случае компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования члена семьи первой степени родства).

Для ускорения проведения расчета сумм, подлежащих возврату из бюджета, и обеспечения правильности определения указанных сумм целесообразно предоставлять копии указанных документов.

Отметим, налогоплательщики имеют право на налоговую скидку, по сумме средств, уплаченных за обучение.

Скидка предоставляется по результатам отчетного налогового года.

В перечень расходов, которые можно включать в налоговую скидку, входят: средства, уплаченные в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений за получение среднего профессионального или высшего образования налогоплательщиком и/или членом его семьи первой степени родства.