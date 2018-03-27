Спамеров ждут многомиллионные штрафы

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся противодействию спама» зарегистрировали народные депутаты Борислав Береза, Леонид Емец и Константин Усов. Планируется, что он позволит ограничить массовые рассылки рекламного характера.

В документе прописано, что спам – это «электронные или текстовые мультимедийные сообщения рекламного, коммерческого характера, которые без предварительного согласия пользователя умышленно отсылаются на его адреса или телефон, и от которых невозможно отказаться» сообщает Україїнська правда Життя.

Закон предполагает получение согласия от пользователя на публикацию и использования его личных данных. Пользователь будет иметь право на бесплатное удаление своих данных из электронных баз данных. Также документ запрещает включать в договор согласие на использование личных данных или же делать это условием предоставления телекоммуникационных данных. Также есть норма, запрещающая передавать личные данные пользователей или клиентов третьим лицам.

Штраф за невыполнение этих и других норм документа, а также за рассылку спама составляет от 500 до 1000 прожиточных минимумов. Такое наказание ждет за умышленную рассылку массовых сообщений, за рассылку без согласия пользователя, а также за организацию или способствование рассылке спама. На сегодняшний день штраф может обойтись от 850 тыс. грн до 1,700 тыс. грн.