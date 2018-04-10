Галина Катамай: «трудовой» контроль бизнеса в Украине

Законом Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности (с изменениями, внесенными согласно Закону от 07.12.2017 №2246-VIIІ) (далее – Закон) установлены ограничения относительно осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, а именно, до 31 декабря 2018 года установлен мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности (статья 2 Закона) и установлено ограничение проведения соответствующих внеплановых мероприятий.

При этом Кабинет Министров Украины обнародовал утвержденный постановлением от 18 декабря 2017 года № 1104 перечень органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона.

Отмечается, что под действие моратория не подпадает деятельность, в частности Гоструда и ее территориальных органов.

Также выводятся из-под действия моратория ГФС, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязь, Гослекслужба, Госгеонедра, Держгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, частично — ГСЧС и др.

Учитывая перечисленное, в 2018 году сфера трудовых отношений отнесена к числу наиболее уязвимых и рискованных сфер общественных отношений и предоставлено право соответствующим органам на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о труде.

Какие штрафы и за что грозят работодателю?

Ответственность за нарушение законодательства о труде определена статьей 265 КЗоТУ, согласно которой юридические и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде штрафа, а именно:

НАРУШЕНИЯ:

Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии;

выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов;

за такие нарушения устанавливается штраф в трехкратном размере минимальной заработной платы (11 169 грн.);

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме, влекут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в виде штрафа в тридцатикратном размере минимальной заработной платы (111 690 грн.) за каждого работника, относительно которого совершено нарушение;

несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, влечет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в виде штрафа в десятикратном размере минимальной заработной платы (37 230 грн.) за каждого работника, относительно которого совершено нарушение;

несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к выполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», влечет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в виде штрафа в десятикратном размере минимальной заработной платы (37 230 грн.) за каждого работника, относительно которого совершено нарушение;

недопущение к проведению инспектирования по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в его проведении, влечет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в виде штрафа в трехкратном размере минимальной заработной платы (11 169 грн);

за недопущение к проведению инспектирования, связанного с выявлением следующих фактов:

• допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

• оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии;

• выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса и налогов,

влечет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в виде штрафа в стократном размере минимальной заработной платы (372 300 грн.);

нарушение других требований трудового законодательства, влечет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в виде штрафа в размере минимальной заработной платы (3 723 грн.).

Наряду с этим возможно применение административной ответственности, предусмотренной статьей 41 КУоАП, и наложение штрафа:

- на руководителя предприятия от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн. до 1 700 грн.) за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы, выплату ее не в полном объеме, нарушения законодательства о труде;

- на должностное лицо предприятия в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн. до 17 000 грн.) может быть наложен за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса относительно предоставления статуса беженца, на условиях трудового договора (контракта) без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства.

Таким образом, следует осмотрительно относиться к соблюдению требований трудового законодательства, ведь инспекторы труда обладают достаточно широким кругом прав, штрафы за нарушение трудового законодательства существенны, а судебная практика свидетельствует, что для доказывания противоправности решений инспекторов труда, как правило, необходимо «хорошо попотеть».

И, напоследок, несколько практических рекомендаций:

1. Стоит помнить, что визит инспектора труда – это не «нечто фантастическое» даже для работодателя, который уверен, что соблюдает требования трудового законодательства на все сто процентов. Не следует забывать, в частности, о субъективном факторе со стороны работников, что может как способствовать Вашему бизнесу, так и быть «палкой в его колесах». А значит, необходимо быть всегда начеку, работать со штатом на упреждение конфликтных ситуаций и выработку алгоритма взаимодействия при визите инспектора труда, привлекая при этом профессиональную правовую помощь.

2. Если же инспектор труда «на пороге», в первую очередь проверить наличие у него служебного удостоверения и допустимость сроков проведения инспекционного посещения.

3. В случае, если по результатам инспекционного посещения вынесен акт, стоит сразу же внести в него все замечания, которые считаете необходимым.

4. Учитывать необходимость соблюдения сроков обжалования действий и решений Гоструда в административном и судебном порядке.

Галина Катамай, юрист практики налогового права АО “Вдовичен и партнеры”