Курс доллара: озвучен прогноз до конца 2018 года

Курс доллара в Украине в случае успешного сотрудничества с Международным валютным фондом концу 2018 года не дойдет до отметки в 30 грн/$.

Об этом заявил экономический эксперт Сергей Фурса.

По словам эксперта, весна – “период сильной гривны”. “Она будет оставаться на сильном уровне до лета. Осенью вновь будет падение гривни, поскольку это сезонный фактор”, – отметил Фурса.

Как заявил экономист, вопрос, как сильно упадет гривна, полностью зависит от сотрудничества Украины с МВФ.

“Если брать базовый сценарий, что Украина сотрудничает с МВФ, то под конец года мы увидим курс 29 грн/$”, – сообщил он. Однако, подчеркнул эксперт, если сотрудничества Украины с МВФ не будет, ситуация с курсом станет непрогнозируемой.