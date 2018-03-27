Минфин Беларуси опубликовал стандарты учета криптовалют

Беларусь официально выпустила стандарты криптовалютного учета: в начале месяца Министерство финансов опубликовало соответствующий документ. Об этом сообщает местное издание Jourtify.

В документе определяется порядок формирования информации о токенах в целях учета, а также о том, каким образом следует классифицировать токены, получаемые организациями (за исключением Национального банка, Банка развития, нефинансовых банковских институтов и бюджетных организаций), в зависимости от их дальнейшего использования.

Токены или “цифровые знаки”, приобретаемые для “осуществления удостоверяемых токенами прав”, будут классифицироваться в рамках категорий “расчеты с различными кредиторами и дебиторами” и “другие расходы и доходы”.

В то же время токены, продаваемые вновь, классифицируются уже как “товары” и подпадают под разделы “Расчеты с подрядчиками и поставщиками” и “Расходы и доходы по текущей деятельности”.

И, наконец, токены, добытые в результате майнинга, относятся к “готовой продукции” по дебету счета и “основному производству” по кредиту счета.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал связанный с блокчейном законопроект, касающийся Парка высоких технологий – особой экономической зоной, наподобие Силиконовой Долины, в которой будут созданы условия для развития технологий, таких как криптовалюты и ICO.