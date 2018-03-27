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Германия разрешила строительство "Северного потока-2"

Германия разрешила строительство "Северного потока-2"

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода “Северный поток — 2” в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

BSH выдало 27 марта сообщение о разрешении строительства газопровода “Северный поток – 2” в исключительной экономической зоне в Балтийском море”, – отмечается в документе.

Ведомство не видит препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км.

Таким образом, сообщается, что “все необходимые разрешения для немецкого участка общей протяженностью 85 км получены”.

“Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году”, – пишет проектная компания.

Как известно, проект “Северный поток-2” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что “Северный поток-2” увеличит зависимость ЕС от “Газпрома”, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Топ-менеджеры российского монополиста неоднократно заявляли о намерении либо снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб м в год) с 2020 года, либо вообще прекратить его.

По материалам Економічна Правда
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