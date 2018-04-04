Дмитрий Щур: чего ждать на рынке M&A в Украине в 2018 году?

Рынок M&A в Украине возобновляет рост, но объем сделок по слияниям и поглощениям по отношению к размеру ВВП остается в четыре раза меньше общемирового уровня.

Дальнейшее развитие рынка M&A будет зависеть от продолжения структурных реформ в экономике, интенсификации процессов приватизации и государственно-частного партнерства, поддержки экономики МВФ и другими международными финансовыми институтами, которые вместе направлены на улучшение бизнес-климата в стране.

Иностранные инвесторы в Украине

Согласно отчету KPMG Украина , по результатам 2017 года активность на рынке M&A в Украине выросла на 22% – до 67 соглашений. При этом их совокупная стоимость превысила 1 млрд. долл. США, что на 37% выше предыдущего года.

Иностранные инвесторы осуществили около трети сделок в 2017 году (21 сделка), что соответствует уровню предыдущих лет (19 соглашений в 2016 г.). Их совокупная стоимость составила 351 млн долл. США и была меньше, чем аналогичный показатель 2016 года (554 млн долл. США), в результате крупнейшей сделки года – покупки Укрсоцбанка Группой Альфа за 323 млн долл. США у Unicredit Group.

Наиболее активными иностранными инвесторами в Украине были инвесторы из СНГ, Северной Америки и Европы, а чемпионами по привлечению международных ресурсов стали сектор информационных технологий и предприятия по добыче железной руды.

В частности, приобретение IТ-компании IntroPro швейцарской фирмой Luxoft за 53 млн долл. США стало единственной сделкой, совершенной за счет капитала из Европы. Если говорить о сделке с участием инвесторов из Северной Америки, то наиболее интересным для рынка стал кейс по приобретению 13% акций Ferrexpo в CERCL Holdings группой инвесторов под управлением BlackRock за 126 млн долл. США, а также приобретение 10% акций сельскохозяйственного холдинга «Астарта» канадской Fairfax Financial Holdingsза 37 млн долл. США.

В целом прогноз на 2018 год является положительным. Ожидаю, что количество и совокупная стоимость сделок будут демонстрировать значительный прирост по сравнению с 2017 годом.

Что сдерживает объем иностранных инвестиций?

Как консультанты по привлечению инвестиций и проведению сделок на рынке M&A мы в KPMG видим постоянный интерес со стороны международных инвесторов к Украине и готовность инвестировать в долгосрочные проекты с горизонтом планирования более 5 лет.

Это объясняется несколькими факторами, в частности, улучшением бизнес-среды и восстановлением экономического роста, что частично обусловлено структурными реформами при поддержке международных финансовых институтов, в том числе EBRD, EIB, IFC, OPIC.

Привлекательность отдельных отраслей, и особенно тех, которые имеют экспортный потенциал, также является важным фактором, который помогает преодолеть негативное восприятие Украины и все больше поощряет международных инвесторов обратить внимание на украинский рынок.

В то же время сдерживающим фактором для выхода иностранных компаний на украинский рынок является беспокойство инвесторов относительно низких темпов реформ, требуемых МВФ и Европейским Союзом, накануне выборов Президента в 2019 году. Это может привести к замедлению экономического роста в стране.

Основным риском в отношениях с МВФ является невыполнение Украиной условий: кроме создания антикоррупционного суда, остаются неудовлетворительные сроки реализации программы приватизации государственных активов, что было одним из ключевых условий заключения кредитного договора с МВФ в 2015 году. В 2017 году было продано лишь 83 государственных актива на общую сумму около 120 млн долл. США, в то время как перечень объектов, подлежащих приватизации, составляет 3400 предприятий.

Интенсификация приватизации госпредприятий могла бы стать локомотивом для роста рынка M&A, поскольку привлечет значительное количество инвесторов, в том числе иностранных.

Однако инвесторы имеют опасения, что приватизация текущего года будет крайне заполитизированной. Недостаточная поддержка со стороны ведущих фракций в парламенте может стать фактором, который вызовет затягивание этого процесса на период после выборов 2019 года. Для максимизации поступлений в бюджет некоторые госпредприятия, среди которых Одесский припортовый завод, требуют урегулирования внутренних операционных и юридических рисков до приватизации.

Среди иностранных инвесторов существует также беспокойство относительно монетарной политики Украины. Из-за превышения ожидаемого уровня инфляции НБУ вынужден был повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов в декабре 2017 года, на 150 базисных пунктов в январе 2018 года и на 100 базисных пунктов в марте 2018 года до 17,0%.

Повышение процентной ставки и высокие темпы инфляции, вероятно, приведут к тому, что международные инвесторы в текущем году будут принимать более осторожную и взвешенную позицию по отношению к Украине. Но если МВФ возобновит платежи и выразит удовлетворение от достигнутого прогресса, то можно ожидать более высокой инвестиционной активности, чем в предыдущем году.

Роль украинских компаний в росте рынка M&A

Количество сделок на рынке M&A с участием иностранных инвестиций также будет зависеть от способности самих компаний, которые стремятся привлечь инвестиции, представить потенциальному покупателю надежную бизнес-модель с определенными возможностями роста, наличие сильной управленческой команды и четкой системы управления и контроля. А в случае отсутствия этих факторов – существование четкого плана по их внедрению.

Неспособность продавца представить необходимую информацию, а также адекватно идентифицировать, оценить и количественно описать потенциальные риски и возможности, прежде чем начать сотрудничать с инвесторами, сегодня является одной из весомых причин, которая может привести к срыву сделки. Важно презентовать не только четкую историческую финансовую историю, которая будет демонстрировать ценность бизнеса, но и реалистичные финансовые прогнозы, опирающиеся на обоснованную стратегию.

Кроме этого, также должна просматриваться четкая взаимосвязь между ключевыми факторами и результатами деятельности в прошлом, а также ключевыми предположениями, на которых построены прогнозы.

Наиболее уязвимыми для представления такой информации инвесторам могут быть государственные предприятия, что может привести к занижению их стоимости и снижению объема транзакций.

Дмитрий Щур, Заместитель директора отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Україні