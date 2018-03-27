Кабмин просит НБУ выдать Нафтогазу индивидуальную валютную лицензию

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил в Национальный банк Украины (НБУ) письмо с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для НАК «Нафтогаз Украины» при начислении платы за транзит природного газа ПАО «Газпром» (РФ), — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

«В частности, в письме говорится о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных «Газпромом» средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 г. и 28 февраля 2018-го», — уточняется в релизе.

Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить «Нафтогазу» не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу «Газпрома».