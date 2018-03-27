Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 120 0

Кабмин просит НБУ выдать Нафтогазу индивидуальную валютную лицензию

Кабмин просит НБУ выдать Нафтогазу индивидуальную валютную лицензию

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил в Национальный банк Украины (НБУ) письмо с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для НАК «Нафтогаз Украины» при начислении платы за транзит природного газа ПАО «Газпром» (РФ), — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

«В частности, в письме говорится о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных «Газпромом» средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 г. и 28 февраля 2018-го», — уточняется в релизе.

Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить «Нафтогазу» не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу «Газпрома».

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018