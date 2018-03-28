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Следующим продуктом The Boring Company Илона Маска станут Lego-подобные кирпичи

Следующим продуктом The Boring Company Илона Маска станут Lego-подобные кирпичи

На прошлой неделе The Boring Company Илона Маска разослала всем заказчикам огнеметов электронные письма, пообещав доставить заказы к началу сезона барбекю.

Теперь же стало известно о следующем продукте «нескучной компании», а точнее – продуктах. Ими станут LEGO-подобные кубики, сделанные из горных пород, собранных при бурении подземных тоннелей.

По словам Маска, кирпичи будут размером с настоящие, но с полостями внутри для уменьшения веса. Из них можно будет строить полноценные здания. Кроме того, компания планирует выпускать различные тематические наборы.

Первый такой набор будет посвящен древнему Египту («пирамидам, Сфинксу, храму Гора и т.д.»).

Это едва ли является шуткой, так что можно заключить, что кирпичи The Boring Company станут четвертым примером мерчендайза от компании после кепок, футболок и неогнеметов. Повторят ли кирпичи успех огнеметов, время покажет.

Напомним, всего за четыре дня Илон Маск распродал все 20 тыс. огнеметов, выручив за них $10 млн.

По материалам ITC.ua
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