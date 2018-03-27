Художник спрятал биткойны в картинах (фото)

Энди Бауч, художник из Лос-Анджелеса, в рамках выставки New Money в галерее Castelli Art Space представил коллекцию картин. Особенностью экспозиции стала визуализация кодов от кошельков с криптовалютами на общую сумму $10 000. Любой, разгадавший головоломку, сможет получить доступ к биткойнам.

Каждая картина представляет собой разноцветную мозаику размером 38х38 см, построенную из блоков конструктора LEGO.



2 304 блока LEGO и $80 в биткойнах

Каждый кошелёк с криптовалютами зашифрован сложным ключом, состоящим из длинной комбинации букв и цифр. Художник применил к этим ключам алгоритм для генерации узоров, а затем внёс правки, чтобы получившаяся картина ему нравилась. В завершение творец протестировал каждый экземпляр, убедившись, что взломав код, действительно можно получить доступ к кошельку.

«Я пытаюсь помочь тем, кто не разбирается в компьютерных технологиях, визуализировать и понять довольно абстрактную концепцию колебаний криптовалют и одновременную демократизацию потенциала и волатильности, которые возникают вместе с ними», — заявил Энди Бауч.



1 440 блоков LEGO и $70 в биткойнах

Важно отметить, что в описании каждой картины указана та стоимость криптовалюты, по которой Бауч приобретал её в течение последних нескольких лет. Так что некоторые экземпляры за это время могли существенно вырасти в цене.



2 277 блоков LEGO и $60 в биткойнах

На сайте художника можно посмотреть все картины и попытаться разгадать шифр, чтобы получить доступ к криптокошелькам.