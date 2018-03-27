Xiaomi подтвердила разработку Blackshark

В феврале нынешнего года сообщалось, что Xiaomi создала новое структурное подразделение под названием Black Shark, которое займётся разработкой геймерского смартфона.

Теперь эта информация подтверждена официально.

Blackshark станет «первым в мире по-настоящему игровым смартфоном».

Кремниевым «сердцем» новинки послужит процессор Qualcomm Snapdragon 845. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц. Видеоподсистема использует графический ускоритель Adreno 630. Сотовый модем Snapdragon X20 LTE теоретически позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 1,2 Гбит/с. Процессор обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO и Wi-Fi 802.11ad, а также Bluetooth 5.

Аппарат будет нести на борту 8 Гбайт оперативной памяти. Размер дисплея, по всей видимости, превысит 5,5 дюйма по диагонали. Разрешение якобы составит 2160×1080 пикселей (соотношение сторон 18:9). Новинка будет предлагаться с операционной системой Android 8.х Oreo.