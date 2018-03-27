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Польша осенью начнет ограждаться от Украины забором за 71 млн евро

Польша осенью начнет ограждаться от Украины забором за 71 млн евро

Польша осенью 2018 года начнет строить забор на границе с Украиной и Беларусью, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель, передает «Польское радио».

«Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре», – заявил Юргель на пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

Стоимость строительства оценивается в примерно 71 млн евро. Забор будет представлять собой сетку высотой до 2 метров, которая будет закреплена на глубине примерно полметра. Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно 1000 км). Строительство могут завершить в течение 3-4 лет.

По материалам Комментарии
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