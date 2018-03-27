Разработчики винной смарт-бутылки признали себя банкротом

С брендом Kuvеe может быть знакома лишь небольшая часть читателей, так как указанная компания имеет весьма узкую специализацию и свой круг почитателей. Однако пусть и небольшая, но преданная аудитория истинных поклонников-гурманов не сумела спасти компанию от вынужденного закрытия.

Стоявшая за обанкротившейся Kuvеe команда занималась производством винных смарт-бутылок. Уникальная тара оснащалась небольшим сенсорным дисплеем для отображения сведений о состоянии напитка и совета по его употреблению, считывавшими показания о содержимом бутылки датчиками, интегрированным аккумулятором на шесть часов непрерывной работы, а также беспроводным модулем для соединения с устройством по Wi-Fi.

Фирменная смарт-бутылка Kuvеe включала в себя два базовых компонента — сменные алюминиевые картриджи (ёмкость объёмом 750 мл) и непосредственно головной модуль с электронными компонентами. Герметичный клапан оберегает хранящееся в картриджах вино от губительного для напитка воздуха, а непрозрачный металлический сосуд — от солнечных лучей. По заверению разработчиков, вино, помещённое в картридж, не меняет свои вкусовые качества до 30 дней с момента открытия. Смарт-бутылка в комплекте с четырьмя картриджами была оценена Kuvеe в $178.

Первая партия устройств была распродана в течение нескольких часов с момента старта продаж, а сам проект сумел привлечь порядка $6 млн от заинтересованных в нём инвесторов. Тем не менее, компания для самодостаточного существования не сумела за два года обзавестись клиентской базой и необходимым количеством заказов, чтобы покрывать текущие расходы.