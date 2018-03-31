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В Госстате назвали уровень безработицы среди экономически активного населения

В Госстате назвали уровень безработицы среди экономически активного населения

Уровень занятости населения в IV квартале 2017 года составил 55,4%. Это то на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

“Уровень занятости населения составлял 55,4%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Уровень безработицы среди экономически активного населения в IV квартале 2017 году составил 9,9%”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2017 года составило 16 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста −1,8 млн человек.

Отметим, по данным той же Госслужбы занятости, среди безработных почти у 42% есть высшее образование, а в таких городах, как Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, — 80-90% безработных с высшим образованием.

По материалам УНН
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