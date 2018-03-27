В ФАО объяснили, почему аграрные дотации достались не всем

В Украине всего 20% фермеров участвуют в программах государственной поддержки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

“Результаты опроса сельскохозяйственных производителей в Украине свидетельствует о низком уровне их участия в программах государственной поддержки. Согласно результатам опроса, только 20,3 % малых и средних сельскохозяйственных предприятий, включая фермеров, подали заявку на государственные программы поддержки, которые действовали в период 2000-2017 гг”, – отметили в ФАО.

Более четверти (25,9%) представителей малых и средних сельскохозяйственных предприятий, включая фермеров, не знали о существовании программ государственной поддержки. В то же время, 59% респондентов были в целом осведомлены в этом вопросе.

“Только 15,1 % респондентов хорошо знали о государственных программах и проявили интерес, по крайней мере, к некоторым из них”, – подчеркнули в ФАО.

Что касается сельских домохозяйств, то и они были практически не проинформированы о существовании аграрных дотаций. Ничего о них не знали 61,2%, отметили социологи.

Напомним, если в прошлом году сумма господдержки зависела от объёма уплаченных налогов в бюджет, то в этом году на аграрные дотации могут претендовать агрокомпании и фермеры, которые развивают поголовье скота.