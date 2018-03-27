Эстонский банк, принадлежащий украинцам, закрывают из-за отмывания денег

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданную банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа, сообщает эстонское издание ERR. В связи с отзывом лицензии незамедлительно приостанавливаются все сделки и операции Versobank, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам. О прекращении деятельности банка сообщено Гарантийному фонду, а в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank. 27 марта совет Гарантийного фонда проведет собрание для обсуждения условий возмещения вкладов.

«Versobank AS имеет 5600 клиентов, из которых только 2000 являются резидентами Эстонии. Это одно из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, закрытие которого не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Именно поэтому в отношении банка не была инициирована процедура санации. Для удовлетворения требований вкладчиков у Versobank достаточно средств», – сказал глава Фининспекции Эстонии Кильвар Кесслер. Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять Харьюский уездный суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.