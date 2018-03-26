Мошенники подделали сайт Ощадбанка

Мошенники сделали фишинговый сайт Ощадбанка, который почти полностью дублирует официальный ресурс.

“Ощадбанк предупреждает об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт”, – говорится в сообщении пресс-службы банка.

Финучреждение обращает внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт Ощадбанка от мошеннического: адрес официального сайта Ощадбанка https://www.oschadbank.ua, а мошеннического – oschadbk.com.

“Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php.” – подчеркнули в учреждении.

Ощадбанк уже обратился в Департамент киберполиции и Службы безопасности Украины для блокировки указанного сайта, а также проинформировал Национальный банк.