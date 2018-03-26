Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 354 0

Мошенники подделали сайт Ощадбанка

Мошенники подделали сайт Ощадбанка

Мошенники сделали фишинговый сайт Ощадбанка, который почти полностью дублирует официальный ресурс.

“Ощадбанк предупреждает об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт”, – говорится в сообщении пресс-службы банка.

Финучреждение обращает внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт Ощадбанка от мошеннического: адрес официального сайта Ощадбанка https://www.oschadbank.ua, а мошеннического – oschadbk.com.

“Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php.” – подчеркнули в учреждении.

Ощадбанк уже обратился в Департамент киберполиции и Службы безопасности Украины для блокировки указанного сайта, а также проинформировал Национальный банк.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Криминал
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018