Toyota снимает с производства Avensis

Компания Toyota приняла решение снять с производства известную модель Avensis наряду с обещанием снять с производства газовые и дизельные автомобили до 2040 года. Ее выпускали на британском заводе в городе Бернастон. Это было единственное предприятие, которое занималось сборкой автомобилей этой модели.

Такое решение было принято из-за стабильного сокращения спроса на эти машины в Великобритании. В течение 2017 года было продано на 28% меньше, чем в позапрошлом году, всего 25,3 тысячи машин. Об этом сообщило издательство Autocar.

Представители компании привели в пример продажи VW Passat и Skoda Superb. Количество продаж составило 183,2 и 81,4 тысяч автомобилей соответственно. В отличии от этих производителей максимальные показатели Toyota Avensis пришлись на 2004 год и составили 143 тысячи штук.

На данный момент в компании не решили, создавать модель-приемник Avensis или нет. История этой модели началась в 1997 году. За последние 10 лет вышло 3 поколения автомобиля. Последнее поколение пережило два обновления.

Напомним, что, несмотря на снижение спроса на модель Avensis, Toyota является одним из популярных производителей машин. В Украине было продано 697 экземпляров только в течение февраля 2018 года.