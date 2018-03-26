В США обанкротилась старейшая в стране оружейная компания

Компания Remington, которая является старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает CNBC.

У компании большой долг и падение объема продаж на 30 процентов в 2017 году по сравнению с 2016-м.

Падению Remington способствовал и тот факт, что на фоне нескольких случаев стрельбы в американских школах произошли митинги с требованием ужесточить правила владения огнестрельным оружием.

Впрочем, компания не намерена останавливать производство оружия. Как поясняет телеканал, подача заявления о банкротстве позволяет снизить объем задолженности примерно на 700 миллионов долларов и передать 145 миллионов долларов дочерним предприятиям.

Remington была основана в 1816 году. В ходе Гражданской войны в США, а также Первой и Второй мировых войн она поставляла оружие на фронт. В настоящее время компания принадлежит Cerberus Capital Management, но инвесткомпания намерена перестать быть собственником Remington после того, как процедура банкротства будет завершена.