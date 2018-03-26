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НБУ закупит ковров на 504 тыс. грн

НБУ закупит ковров на 504 тыс. грн

НБУ закупит ковров на 504 тыс. грн. Начало аукциона – 6 апреля 2018 года.

Нацбанк объявил тендер на покупку за 504 тыс. грн ковровых дорожек.

В системе публичных закупок ProZorro обнародовали тендерную документацию ведомства.

Тендер объявили на закупку 42 полипропиленовых ковров, бежевого цвета с орнаментом в красно-темных цветах прямоугольной формы по краям дорожки.

Дорожки шириной 1 м, 1,50 м, 2 м, 3 м ориентировочно будут стоить 503,955 тыс. грн. Период уточнений установили до 26 марта. Период обжалования условий – 1 апреля. Конечный срок подачи заявок – 5 апреля 2018-го, а начало аукциона – 6 апреля 2018 года.

Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 31 декабря 2018-го.

По материалам Газета по-Украински
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